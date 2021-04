VERSO FOGGIA – CATANIA: all’andata, prima di Tacopina al “Massimino” e primo successo del 2021 per i rossazzurri

A distanza di tre mesi, l’Elefante ritrova il Foggia per affrontarlo allo stadio “Zaccheria”. Il 17 gennaio scorso fu il Catania a festeggiare la conquista dei tre punti. I rossazzurri, per la prima volta sotto gli occhi di Joe Tacopina, ottennero il primo successo dell’anno nuovo piegando la resistenza di un avversario volenteroso.

Al quarto d’ora di gioco si sbloccò il risultato. Palla dentro di Piccolo per Sarao, sponda deliziosa di tacco per Dall’Oglio che in diagonale battè Fumagalli. I rossazzurri continuarono a spingere. A sorpresa, però, poco prima dell’intervallo gli ospiti trovarono il pari. Sul calcio d’angolo di Curcio, Dell’Agnello staccò di testa mandando il pallone ad insaccarsi nell’angolo più lontano. Doccia fredda per i rossazzurri che, però, iniziarono la ripresa con ancora più rabbia e determinazione. Al minuto 51 splendido pallone filtrante del Catania di Russotto a beneficio di Piccolo, che in diagonale superò Fumagalli per il raddoppio. Nei minuti successivi Curcio si rese pericoloso, ma furono soprattutto gli etnei a creare presupposti interessanti, sfiorando il tris con Calapai nel finale.

VIDEO – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

TABELLINO PARTITA

MARCATORI: 15′ Dall’Oglio, 45′ Dell’Agnello, Piccolo

CATANIA (3-4-3): Confente; Sales, Silvestri, Tonucci; Calapai, Welbeck, Dall’Oglio (66′ Rosaia), Zanchi (65′ Biondi); Piccolo (87′ Izco), Sarao (80′ Reginaldo), Russotto (65′ Manneh).

A disp. di Raffaele: Martinez, Pellegrini, Claiton, Noce, Albertini, Maldonado, Vrikkis.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Galeotafiore (45′ Germinio); Kalombo, Garofalo (68′ Morrone), Salvi (84′ Raggio Garibaldi), Rocca (39′ D’Andrea), Cardamone (45′ Di Jenno); Curcio, Dell’Agnello.

A disp. di Marchionni: Vitali, Pompa, Lucarelli, Germinio, Di Masi, Agostinone, Di Jenno, Moreschini, Aramini.

Arbitro: Marco Gualtieri (Asti)

Assistenti: Giacomo Pompei Poentini (Pesaro) e Simone Teodori (Fermo).

Quarto ufficiale: Dario Madonia (Palermo)

NOTE: 1′ di recupero p.t.; 4′ di recupero s.t.

AMMONITI: Salvi, Sarao, Kalombo, D’Andrea, Sales

