VERSO FOGGIA – CATANIA: Baldini mai sconfitto dai satanelli in carriera, quella volta con Roby Baggio…

Nessun precedente da allenatore di prima squadra contro il Foggia, due in qualità di tecnico dell’Under 17 della Roma e altri confronti vissuti nelle vesti di calciatore della Juventus e del Perugia. In tutti i casi Francesco Baldini è rimasto imbattuto, finora, al cospetto dei satanelli. Nelle giovanili giallorosse, doppia vittoria tra il 2017 e 2018 rispettivamente per 1-2 e 4-2 nella stagione che sancì la vittoria di campionato e supercoppa di categoria.

Andando ancora più indietro nel tempo, nel 2007 festeggiò i tre punti allo “Zaccheria” quando militava tra le fila del Perugia (Serie C1), imponendosi per 1-3. Nel 1994, invece, in Serie A Baldini (subentrato a Di Livio al minuto 82) contribuì al successo della Juventus contro il Foggia di Zeman con il risultato di 2-0 al “Delle Alpi”: marcatori Ravanelli e il Divin Codino, Roberto Baggio. In occasione del match d’andata, Baldini osservò dalla panchina all’1-1 maturato a Foggia.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***