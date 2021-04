VERSO FOGGIA – CATANIA: Baldini non cambia pedine a centrocampo?

In vista della trasferta di Foggia, con Claiton in pole per la sostituzione dello squalificato Giosa, è possibile che a centrocampo mister Francesco Baldini lasci inalterati gli equilibri raggiunti, puntando forte sulla presenza in cabina di regia di Maldonado con il contemporaneo utilizzo di Izco e Welbeck. Vedremo se sarà davvero così domenica. Se Dall’Oglio non dovesse essere confermato come falso nueve, quest’ultimo prenderebbe il posto di uno tra il centrocampista argentino ed il calciatore italo-ghanese, tornando a ricoprire il ruolo di mezzala.

