VERSO FOGGIA – CATANIA: infermeria, la situazione delle due squadre

Dubbi legati alle condizioni fisiche dei propri giocatori, sia per quanto riguarda Marchionni che per quanto concerne Baldini. Soprattutto l’allenatore del Foggia deve valutare la disponibilità dei vari Salvi, Morrone, Said, Aramini, Di Masi, Raggio Garibaldi, Tomassini e Mascolo. Sicuro assente il portiere titolare, Fumagalli. Out anche Anelli e l’ex rossazzurro Del Prete, mentre rientra dalla squalifica Vitale.

In casa Catania, invece, la tendenza sembra essere quella di recuperare quasi tutti i calciatori non ancora fisicamente al meglio. Sarao e Di Piazza hanno cominciato a svolgere sedute individuali, in settimana dovrebbero riprendere a lavorare con i compagni. Piccolo è rientrato, Russotto si avvia verso la medesima direzione e vedremo se domenica ci sarà spazio per Volpe, magari nel corso del secondo tempo. Tonucci è alle prese con il Covid. Programma di riabilitazione a Torre del Grifo per l’estremo difensore Confente.

