11700… UNICA RAGIONE DI VITA” (Video): l’urlo dei tifosi rossazzurri a difesa del Catania

Manifestazione in Piazza Università. I tifosi scendono in campo, a tutela di un patrimonio chiamato Calcio Catania 1946, matricola 11700. “Unica ragione di vita”, come si legge in un lungo striscione esposto dagli ultras. Poco più di un’ora di canti, cori e bandiere al vento per una fede incancellabile, quella per il Catania, chiamato a vincere la partita della sopravvivenza. Una sopravvivenza da garantire non solo nell’immediato, ma anche nel futuro attraverso un progetto di rilancio sportivo in piena regola. Riportiamo di seguito le immagini di un evento all’insegna del sano tifo e della passione autentica per i colori rossazzurri:

