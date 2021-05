ACCADDE OGGI (Video): 19 maggio 2013, il Catania firma a Torino il record di punti in Serie A

19 maggio 2013. Catania e Torino non vanno oltre il risultato di 2-2 allo stadio “Olimpico”. Etnei due volte in vantaggio con Sergio Almiron e Gonzalo Bergessio, ripresi prima da Alessio Cerci e poi dal capitano granata Rolando Bianchi che entra dalla panchina, segna e dice addio al Toro dopo una storia lunga cinque anni. La squadra sapientemente allenata da Rolando Maran chiude il campionato di Serie A con il record di punti (quota 56) ed all’ottavo posto in classifica. Per Bergessio, tredicesima rete in campionato e rossazzurri che coronano una stagione indimenticabile.

TABELLINO

RETI: 24′ Almiron; 8′ st Cerci; 17′ st Bergessio, 39′ st Bianchi

TORINO (5-3-2): Coppola, Darmian, Di Cesare, Rodriguez, Ogbonna, Caceres, Basha, Vives (1′ st Brighi), Bakic (25′ st Gazzi), Cerci, Jonathas. (1 Gillet, 26 Gomis, 17 Masiello, 25 Glik, 86 Birsa, 29 Menga, 69 Meggiorini, 93 Diop). All. Ventura

CATANIA (4-2-3-1): Frison, Izco, Bellusci, Spolli, Capuano (12′ st Augustyn), Biagianti, Almiron (4′ st Sciacca), Gomez (44′ st Petkovic), Castro, Barrientos, Bergessio. (21 Andujar, 29 Terracciano, 30 Salifu, 32 Cani, 35 Doukara, 26 Keko, 39 Cabalceta, 26 Keko, 24 Ricchiuti). All. Maran

ARBITRO: Peruzzo di Schio

AMMONITI: Frison, Augustyn

