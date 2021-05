ACCADDE OGGI (Video): 15 maggio 2004, l’ultima storica vittoria del Catania a Napoli

15 maggio 2004. Data dell’ultima vittoria del Catania allo stadio “San Paolo”. Il Napoli di Gigi Simoni fu battuto 2-3 dai rossoazzurri di Matricciani e Colantuono nel campionato di Serie B. In quello storico torneo che assegnava ben 6 promozioni in Serie A, il Napoli chiuse mestamente con un anonimo 14° posto. Il Catania, invece, concluse la stagione in nona posizione. Per la cronaca, nel contesto di quella partita indimenticabile per i colori rossoazzurri, andarono a segno Terra e Berrettoni (doppietta) per il Catania; Perovic e Massimiliano Vieri per il Napoli.

TABELLINO

MARCATORI: 27′ Terra, 37′ Berrettoni, 50′ Berrettoni, 52′ Perovic, 82′ Vieri

NAPOLI: 27 Pierluigi Brivio 2, Alessandro Del Grosso, 5 Vittorio Tosto (37′ 21 Max Vieri), 40 Massimo Carrera, 90 Daniele Portanova, 6 Marko Perović, 8 Dario Marcolin (71′ 7 David Sesa), 20 Nicola Zanini, 23 Andrea Bernini, 65 Gennaro Esposito, 16 Davide Dionigi (69′ 19 Rubens Pasino). All: Luigi Simoni.

CATANIA: 22 Paolo Mancini, 5 Guglielmo Stendardo, 6 Nicola Diliso (87′ Alessandro Zoppetti), 16 Andrea Giallombardo, 24 Ernesto Terra, 29 Jamal Alioui, 4 Gennaro Delvecchio, 19 Francesco Montervino, 25 Alain Behi, 20 Giuseppe Mascara (90′ 7 Michele Fini), 27 Emanuele Berrettoni (68′ 31 Carlo Taldo). Allenatore: Stefano Colantuono

ARBITRO: Andrea Romeo

AMMONITI: Carrera, Portanova, Zanini, Terra, Alioui, Delvecchio, Taldo

