ACCADDE OGGI: 23 maggio 1982, vittoria a tavolino per il Catania a Palermo

Derby di Sicilia Palermo-Catania, valido per il campionato di Serie B, caratterizzato da un brutto episodio in data 22 maggio 1982. Quando il pullman della squadra rossazzurra arrivò nei pressi dell’allora stadio “La Favorita” di Palermo, fu oggetto delle violente attenzioni di pseudo-tifosi rosanero ed una sassaiola provocò la rottura di un finestrino. A seguito dell’accaduto il terzino del Catania Renato Miele non giocò l’incontro perché una pietra lo raggiunse alla testa. Il Palermo vinse sul campo grazie alle rete di Giampaolo Montesano, ma il risultato venne ribaltato dagli organi di giustizia sportiva in 0-2 per gli etnei in ragione dell’episodio che aveva impedito a Miele di essere regolarmente disponibile.

Nel corso dei 90′ si registrarono anche un paio di interventi importanti da parte di Roberto Sorrentino. Sul rettangolo verde c’erano da una parte il futuro allenatore Gian Piero Gasperini e dall’altra Renzo Castagnini, attuale direttore sportivo rosanero. Il Catania guidato da Giorgio Michelotti concluse la stagione in ottava posizione, il Palermo di Antonio Renna al settimo posto.

