AVV. FERRAU’: “Volpe, peccato davvero. Coni, sentenza prevista per le 14. Tacopina entro il mese tornerà a Catania”

L’avvocato Giovanni Ferraù, intervenuto ai microfoni de lagazzettacatanese.it, tra le varie considerazioni espresse torna sul mercato di gennaio, commentando anche la vicenda legata ai punti di penalizzazione ed alla trattativa con Joe Tacopina:

“Sui rinforzi credo che oggettivamente Pellegrino ha pescato bene perché ci sono state un paio di doppiette di Di Piazza, qualche goal di Russotto, insomma credo che sia andata abbastanza bene. Certo, dispiace per Volpe che ha subito il secondo brutto infortunio in allenamento e non abbiamo avuto modo di vederlo. Vi assicuro che in uno degli allenamenti a Torre del Grifo a cui ha assistito anche Joe Tacopina, eravamo rimasti impressionati dai colpi di questo ragazzo che ha numeri da grande centravanti. Peccato veramente.

“Decisione del Coni? Oggettivamente calendarizzare la sentenza dopo la fine del campionato è stato davvero scandaloso, ma concentriamoci per domani (oggi per chi legge, ndr) e speriamo di poter sorridere dopo la sentenza prevista per le 14. Se entro fine mese Tacopina si mangerà un arancino da Presidente del Catania? Penso che l’arancino lo mangerà sicuramente perché tornerà entro il mese, ma che lo faccia da Presidente del Catania non sono così sicuro…”.

