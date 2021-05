BALDINI: sondaggio chiuso, il Catania farebbe bene a riconfermarlo

In attesa di capire quali risvolti societari attendono il Catania, spazio al futuro di mister Francesco Baldini. L’attuale allenatore rossazzurro, in scadenza di contratto tra un mese, ha già dato la propria disponibilità a discutere col Catania la possibile permanenza ai piedi dell’Etna ma conterà anche la validità del progetto. L’ex Trapani merita eventualmente di essere riconfermato? L’esito definitivo del sondaggio di TuttoCalcioCatania.com evidenzia un’ampia fetta di votanti schierata con il partito del “sì”. L’86% degli utenti, infatti, ripartirebbe in panchina da Baldini, che in rossazzurro ha riportato cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte. Solamente il 14% non darebbe fiducia al tecnico di Massa. La Sigi, attuale proprietaria del club, sembra proprio orientata verso la permanenza di Baldini, avente il contratto in scadenza a giugno.

