DI BARI: “De Zerbi mi ricorda il Montella dei tempi di Catania”

Roberto De Zerbi e Vincenzo Montella, oggi allenatori ed entrambi ex rossazzurri. Il Catania ebbe modo di apprezzare le gesta del primo nelle vesti di calciatore, e del secondo in panchina. Oggi De Zerbi guida il Sassuolo ed è uno dei tecnici più interessanti del panorama calcistico nazionale. L’ex Direttore Sportivo del Foggia Giuseppe Di Bari lo accosta in qualche modo a Montella:

“Conosco bene anche Vincenzo, e devo dire che nella sua prima esperienza alla Fiorentina ed ancor prima al Catania, dette lezioni di calcio soprattutto a livello offensivo – spiega ai microfoni di labaroviola.com – Ultimamente nelle sfortunate vesti al Milan, Siviglia, Samp e di nuovo Fiorentina sta mancando la sua impronta. Le orme di De Zerbi sono vicine al primo Montella. Roberto ha un carattere forte, uno che non rallenta mai la presa sui giocatori. Tanti sono i calciatori che ha portato in Nazionale sotto la sua gestione. A Foggia lo ricordo come un innovatore, pensava al calcio 18 ore al giorno”.

