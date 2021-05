CALCIO CATANESE – Catania Beach Soccer, Emmanuele Zurlo rinnova per il settimo anno consecutivo

Nota stampa Catania Beach Soccer

Stessa passione. Stessi obiettivi. Il Caffè Lo Re Catania Beach Soccer comunica di aver rinnovato per il settimo anno consecutivo il rapporto con l’attaccante Emmanuele Zurlo. Per il bomber catanzarese oltre 150 presenze in maglia rossazzurra, ma soprattutto le 182 reti che ne hanno fatto un punto di riferimento per l’attacco del Catania Beach Soccer e della Nazionale azzurra di Del Duca con cui ha conquistato nel 2018 il titolo Europeo. Successi che Zurlo ha ottenuto anche con la maglia del club etneo: una Supercoppa nel 2016, uno scudetto nel 2018 e le due coppe Italia alzate nel 2018 e 2019.

“Ringrazio la società – ha detto Emmanuele Zurlo – e in particolare il presidente Giuseppe Bosco, il direttore generale Graziano Strano e il responsabile dell’area tecnica Santo Palma, per la fiducia che ancora una volta mi è stata data. Poter continuare ad indossare questa gloriosa maglia è per me motivo di grande orgoglio e farò di tutto per onorarla quotidianamente in campo e fuori, come ho sempre cercato di fare fin qui. Il nostro obiettivo dev’essere creare qualcosa d’importante per il Catania e i suoi tifosi. Quella che tra poco comincerà dovrà essere una stagione ricca di successi che si potranno ottenere solo con il duro lavoro, la fame e l’umiltà”.

