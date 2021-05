CALCIO IN PROVINCIA: l’Acireale butta la vittoria, sorridono Giarre e Paternò

Finestra riservata al calcio della provincia di Catania. In Serie D, l’Acireale getta alle ortiche un’occasione ghiotta per rilanciarsi in classifica, non andando oltre il risultato di 2-2, in casa, contro il Castrovillari. De Felice (13′) e La Vardera (33′) provano a spianare la strada verso la vittoria ma, nel corso della ripresa, gli ospiti hanno un importante scatto d’orgoglio e riescono prima ad accorciare le distanze con Bonanno (58′), poi a pervenire al pareggio: marcatore ancora Bonanno, su un rigore contestato. C’era attesa per il derby tra Biancavilla e Paternò. Non mancano le emozioni, a festeggiare la conquista dei tre punti sono gli ospiti che trovano la via della rete al fotofinish con Camacho. Khoris sprecone per i padroni di casa, mentre i paternesi centrano due pali e ringraziano l’estremo difensore Cavalli prima del gol partita all’ultimo respiro.

In Eccellenza, bene il Giarre che abbatte il muro dell’Enna con le reti messe a segno da Iraci (38′) e Agudiak (46′). La capolista soffre fino a quando il risultato è in parità, poi resta in dieci per l’espulsione di Privitera e, nel finale, in nove a seguito dell’infortunio di Leotta. Aci Sant’Antonio ko, invece, in casa contro il Ragusa e deve rammaricarsi per l’errore dal dischetto di Giannaula dopo il momentaneo 0-1 (marcatore Valenca al 77′); sul ribaltamento di fronte gli iblei firmano il raddoppio con Sangare (88′), prima del definitivo 1-2 recante la firma di Catania (95′). Sorride l’Acicatena che s’impone per 2-0 sul campo del Palazzolo approfittando della doppia espulsione di Magro e Fernandes: a segno Licata (57′) e Platania (67′). Va all’Atletico Catania, infine, il derby con il Mascalucia San Pio X. Timpano (27′) e Siclari (45′) firmano lo 0-2.

CLASSIFICA SERIE D – GIRONE I

Acr Messina 60 FC Messina 56 Gelbison 54 San Luca 48 Acireale 45 Dattilo 39 Rotonda 39 Biancavilla 38 Licata 36 Santa Maria 34 Paternò 34 Cittanova 33 Troina 31 Castrovillari 31 Rende 30 Sant’Agata 29 Marina di Ragusa 23 Roccella 15

CLASSIFICA ECCELLENZA – GIRONE B

Giarre 28 Siracusa 24 Igea 19 Jonica 16 Ragusa 14 Aci S. Antonio 13 Atletico Catania 13 Carlentini 12 Enna 11 Virtus Ispica 10 Palazzolo 7 Acicatena 6 Mascalucia San Pio X 3

