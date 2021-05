CALCIO SICILIANO: playoff, il Palermo “ringrazia” il Catania…

Il 2-2 maturato allo “Zaccheria” non basta al Catania in ottica quinto posto, almeno per il momento (si attende la decisione della giustizia sportiva in merito alla eventuale restituzione dei 2 punti di penalizzazione in classifica). Il risultato di parità, comunque, fa sorridere il Palermo. Sì, perchè la mancata vittoria del Foggia consente ai rosanero di occupare il settimo posto. Questo gli consentirà di giocare il primo turno (fase gironi) in casa, con due risultati su tre a disposizione domenica contro il Teramo.

