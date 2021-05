CATANIA – FOGGIA: dagli anni ’30 in poi, secondo ko casalingo della storia per gli etnei

Nella storia dei confronti tra Catania e Foggia disputati in Sicilia, prima di domenica i satanelli erano riusciti a vincere in una sola occasione su un totale di 24 scontri dagli anni ’30 ai giorni nostri. I rossoneri non s’imponevano alle pendici dell’Etna dal 26 marzo 2017, quando fu un tocco di Gil Drausio su punizione calciata da Chiricò al 51′ a decidere le sorti del match per lo 0-1 finale. Era il Catania allenato da Giovanni Pulvirenti che attraversava un periodo estremamente delicato in Lega Pro, interrompendo il mese successivo una serie di cinque sconfitte consecutive. Per il resto sono 9 i successi complessivi dell’Elefante contro il Foggia al “Massimino”, mentre il pareggio rappresenta l’esito più frequente (13). 24 le reti siglate dal Catania, 9 quelle del Foggia che non aveva mai segnato più di un gol nella partita singola.

