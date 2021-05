CATANIA – FOGGIA: partita visibile anche su Sky

La partita Catania-Foggia, valevole per il primo turno dei playoff di Serie C (fase gironi) ed in programma allo stadio “Angelo Massimino”, sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports in modalità OTT (direttamente via Internet) e su SKY in modalità pay per view, attraverso il canale Sky Sport 257. Riflettori puntati sul match di domenica tra due squadre che si sono già affrontate di recente, in occasione dell’ultima giornata di campionato. Catania con due risultati su tre a disposizione, mentre il Foggia dovrà necessariamente vincere per passare il turno.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***