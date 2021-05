CATANIA – FOGGIA: precedenti. Prima di quest’anno, l’Elefante non vinceva in casa dal 1983

Dodici 0-0 alle pendici dell’Etna

In questa stagione il Catania, vittorioso per 2-1 con reti di Dall’Oglio, Dell’Agnello e Piccolo, è tornato ad affrontare il Foggia in casa dopo il confronto risalente al 26 marzo 2017, quando fu un tocco di Drausio su punizione calciata da Chiricò a decidere le sorti del match in favore dei “satanelli”.

Catania e Foggia si sono sfidate parecchie volte in passato, specialmente negli anni Sessanta, Settanta e Ottanta tra Serie A, Serie B e Serie C1. Su tutti spiccano i tre incroci in massima serie risalenti alle stagioni 1964-65 (1-0, rete di Giancarlo Danova), 1965-66 (0-0) e 1970-71 (2-0, reti di Vittorio Schifilliti e Angelo Volpato). Curiosamente il confronto è terminato dodici volte 0-0.

A parte il successo di quest’anno, le affermazioni casalinghe più recenti risalgono al 7 febbraio 1982 e al 29 maggio 1983, sfide terminate anch’esse sul punteggio di 2-1. Di particolare interesse la vittoria ottenuta nell’anno di grazia ’83, quando le reti (di pregevole fattura) realizzate da Angelo Crialesi e Roberto Barozzi permisero agli uomini di Gianni Di Marzio di tenersi agganciati alla Lazio alla vigilia dello scontro diretto giocatosi a Roma la domenica seguente, il 5 giugno. Una giornata che riservò una grossa delusione ai sostenitori dell’Elefante (i biancocelesti vinsero 2-1), poi ripagati dalla vittoria degli spareggi con Como e Cremonese in un Olimpico bardato di rossazzurro.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Catania: 9

Pareggi: 13

Vittorie Foggia: 1

Gol Catania: 23

Gol Foggia: 6

Differenza reti: +17

Serie B 1935-36 SS Catania 5-1 Foggia

Serie B 1937-38 AFC Catania 1-0 Foggia

Serie C 1940-41 AFC Catania 5-0 Foggia

Serie C 1941-42 AFC Catania 2-0 Foggia

Serie C 1948-49 Catania 1-1 Foggia

Serie A 1964-65 Catania 1-0 Foggia

Serie A 1965-66 Catania 0-0 Foggia

Serie B 1967-68 Catania 0-0 Foggia

Serie B 1968-69 Catania 0-0 Foggia

Serie B 1969-70 Catania 0-0 Foggia

Serie A 1970-71 Catania 2-0 Foggia

Serie B 1971-72 Catania 0-0 Foggia

Serie B 1972-73 Catania 0-0 Foggia

Serie B 1975-76 Catania 0-0 Foggia

Serie C1 1979-80 Catania 0-0 Foggia

Serie B 1980-81 Catania 0-0 Foggia

Serie B 1981-82 Catania 2-1 Foggia

Serie B 1982-83 Catania 2-1 Foggia

Serie C1 1987-88 Catania 0-0 Foggia

Serie C1 1988-89 Catania 0-0 Foggia

Lega Pro 2015-16 Catania 0-0 Foggia

Lega Pro 2016-17 Catania 0-1 Foggia

Serie C 2020-21 Catania 2-1 Foggia

