CATANIA: marcatori stagionali, terzo gol per Maldonado. Nessun rossazzurro in doppia cifra

Va ufficialmente in archivio la stagione del Catania dopo l’eliminazione dai playoff già al primo turno contro il Foggia, a sorpresa vittorioso per 3-1 allo stadio “Angelo Massimino”. L’attaccante Sarao è rimasto il migliore finalizzatore della manovra rossazzurra andando quasi in doppia cifra, davanti a Dall’Oglio e Pecorino, quest’ultimo trasferitosi alla Juventus Under 23 nel mercato di gennaio. Quella messa a segno al cospetto del Foggia è stata invece la terza realizzazione di Maldonado con la maglia del Catania, purtroppo inutile per gli etnei.

8 GOL: Manuel Sarao

5 GOL: Emanuele Pecorino, Jacopo Dall’Oglio

4 GOL: Andrea Russotto, Matteo Piazza

3 GOL: Luis Maldonado

2 GOL: Kalifa Manneh, Antonio Piccolo, Tommaso Silvestri, Luca Calapai, Antonio Giosa, Reginaldo, Francesco Golfo

1 GOL: Claiton, Denis Tonucci, Nana Welbeck , Andrea Zanchi, Kevin Biondi

