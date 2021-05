CATANIA: mercato assolutamente fermo, tutto passa dalle evoluzioni societarie

I giorni passano ed un pò tutte le società di Lega Pro cominciano a muoversi sul mercato. Il Catania, da questo punto di vista, può fare ben poco perchè, ad oggi, la situazione societaria non permette di effettuare alcun tipo di programmazione. Così succede che il tempo passa ed il Catania rischia di perdere a parametro zero i giocatori con il contratto in scadenza, soprattutto quelli a cui desidererebbe concretamente rinnovare l’accordo. Chiaramente per programmare la prossima stagione servono certezze e solide basi. Conoscendo l’esatto ammontare del budget per delineare le strategie presenti e future, scegliendo anche la guida tecnica (non è sicuro che Francesco Baldini venga riconfermato) e modificando eventualmente qualcosa nell’assetto dirigenziale.

Non è scontata la permanenza del Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino, il quale comunque avrebbe già qualche idea da portare avanti in sede di calciomercato. Prima di tutto andrà chiarito se la Sigi resterà al timone del Catania, oppure andrà avanti accogliendo nuovi soci a potenziamento dell’attuale struttura societaria, come sembra più probabile accada. Poi si procederebbe con l’iscrizione al campionato 2021/22 ma, al momento, i dubbi e le perplessità non mancano su questo versante perchè le incognite sono tante.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***