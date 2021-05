CATANIA REWIND 2020/21 – Le vittorie in campionato: Sarao-gol, rossazzurri corsari a Potenza

Continuiamo a ripercorrere le vittorie del Catania nella stagione appena conclusa. Dopo la bella vittoria di Viterbo, nella giornata successiva la compagine di mister Raffaele (ex dell’incontro) riuscì ad espugnare un altro stadio storicamente ostico per i colori rossazzurri: l’Alfredo Viviani di Potenza. Anche in questa occasione la gara si rivelò irta di ostacoli e solamente un guizzo di Manuel Sarao nel finale permise agli etnei di accaparrarsi l’intera posta in palio.

Pronti via (6’) e l’Elefante sprecò una clamorosa chance per passare in vantaggio. Da un lancio dalle retrovie il difensore potentino Conson lisciò la sfera permettendo così a Sarao di arpionare il pallone, eludere con un dribbling l’intervento di Di Somma e, a tu per tu con Marcone, calciare a botta sicura trovando però la miracolosa deviazione con i piedi dell’estremo difensore rossoblu. Verso la mezz’ora il tiro al volo di Piccolo non creò alcun problema al portiere dei leoni lucani. Qualche istante dopo (33’) Calapai tutto solo al limite dell’area provò il tiro di controbalzo ma il pessimo impatto con la sfera vanificò una grandissima occasione. Prima dell’intervallo (38′) la velenosa punizione di Cianci si perse di qualche metro lontano dalla porta etnea.

Ad inizio ripresa meglio il Potenza. Al 47’ la pregevole conclusione di Compagnon uscì di poco a lato. Poi, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il colpo di tacco al volo di Coppola si rivelò poco efficace trovando la pronta risposta dell’estremo difensore rossazzurro (55′). Il Potenza si rese nuovamente pericoloso con il tentativo dal limite di Cianci deviato in angolo da un attento Confente (75′). Nel finale di gara arrivò il guizzo che valse i tre punti: la punizione battuta da Dall’Oglio trovò la testa di Sarao che, in torsione, mise il pallone nell’angolino basso là dove Marcone non potè intervenire. Al termine dell’incontro l’Elefante ottenne dunque il suo settimo risultato utile consecutivo (frutto di 5 vittorie e 2 pareggi), lottando per conquistare il miglior piazzamento possibile in vista dei successivi playoff.

