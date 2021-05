CATANIA REWIND 2020/21 – Le vittorie in campionato: sfatato il tabù Viterbo, decisivo Sarao

Continuiamo a ripercorrere le vittorie del Catania nella stagione appena trascorsa. Dopo lo scialbo pareggio casalingo contro la Cavese ultima in classifica (1-1), gli etnei sbancarono (per la prima volta nella loro storia) “l’Enrico Rocchi” di Viterbo. Nella sfida si rivelò determinante Antonio Piccolo che, con le sue giocate, permise alla squadra di cambiare passo nella ripresa e ribaltare il vantaggio dei padroni di casa.

Etnei che provarono a rendersi pericolosi al 12’ con il tiro da fuori di Piccolo e Izco che non riuscì a ribadire in rete il tiro-cross di Albertini (19′) vanificando così una buona occasione. Al 24’ ancora Catania in avanti, tiro di Pecorino bloccato senza difficoltà dall’estremo difensore gialloblu. I padroni di casa si affacciarono dalle parti di Confente solo ad inizio ripresa (51’), con il tiro di Rossi che si perse abbondantemente sul fondo. Al 53’ però, un po’ inaspettatamente, i leoni della Tuscia trovarono il vantaggio: Bezziccheri tutto solo a centro area sfruttò alla perfezione un cross dalla sinistra. Gli ospiti provarono a reagire immediatamente ma il missile di Maldonado (55’) finì a lato di un soffio. Al 66’ risultò molto bello ma poco efficace il colpo di tacco di Rosaia sul cross di Albertini.

Dieci minuti più tardi il Catania trovò il pareggio. Il cross di Calapai per Biondi fu deviato da Pecorino che costrinse Daga a compiere un miracolo, sulla ribattuta fu lo stesso bomber catanese ad insaccare la sfera dell’1-1 (77’). Il Catania continuò a spingere. All’88’ il colpo di testa di Sarao si rivelò troppo debole e centrale per impensierire l’estremo difensore avversario. Al minuto 92, la svolta. Il cross di Piccolo fu toccato con un braccio da Mbende, nessun dubbio per l’arbitro che concesse il calcio di rigore. Dal dischetto partì Manuel Sarao che inizialmente si fece parare il tiro per poi sfruttare la ribattuta ed insaccare il tap-in successivo. Al triplice fischio gli etnei conquistarono con pieno merito i tre punti, sconfiggendo un avversario storicamente ostico per i colori rossazzurri, confermando il trend positivo delle ultime giornate ed allungando la striscia di risultati utili consecutivi a sei turni.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***