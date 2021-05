CURCIO (Foggia): “Volevamo vincere anche per chi pensava venissimo a Catania in gita…”

Gol e due assist per Alessio Curcio, fantasista rossonero ancora inebriato per la vittoria ottenuta contro i suoi ex compagni al Massimino: “E’ la grande vittoria del gruppo, abbiamo fatto la partita che avevamo preparato dando tutto in campo, prendendo botte e restituendole, senza alcun timore. Volevamo vincere per noi, per tutti quelli che ci stanno vicino, per chi ci ha sempre sostenuto ed anche per chi pensava venissimo a Catania “in gita”. Il gol lo dedico alla mia famiglia ed alla mia ragazza. Adesso pensiamo al Bari, sarà una grande sfida”.

