CURIOSITA’: quattro catanesi sognano la B con mister Bianchetti in Slovenia

Ex allenatore del Catania negli anni ’80 e ’90, facendo anche parte della Primavera rossazzurra, il catanese Salvo Bianchetti ha svolto un lavoro proficuo nella Serie C slovena sedendo sulla panchina del Postumia, secondo classificato. Adesso la sua squadra sta disputando i playoff, sognano la promozione in B quattro catanesi: Francesco Vadalà (2002), Andrea Nicotra (2001), Giuseppe Santangelo (1999) e Alessandro Cultraro. Particolarmente in evidenza nelle ultime gare Vadalà, che cresce di partita in partita.

