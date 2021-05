DE TOMMASI: “Catania? Palermo? Il Bari può battere chiunque…”

Si avvicinano i playoff e l’ex attaccante del Bari Claudio De Tommasi ritiene che la squadra biancorossa abbia tutte le carte in regola per vincere gli spareggi promozione:

“Ora a livello di play off conta più il lavoro mentale che Auteri deve fare. Non temo nessuno – sottolinea ai microfoni di tuttobari.com – Ce la può fare con chiunque: Palermo, Foggia, Catania. Temevo il Catanzaro perché è uno squadrone, ma non potrà affrontarlo subito. A livello di qualità non ci sono squadre superiori al Bari, forse solo il Modena gli equivale”.

