DEBITI: il Catania ha i suoi problemi, ma in Serie A non si scherza e la Juventus domina…

E’ argomento attuale, purtroppo, la situazione debitoria del Catania. Il sito borsamagazine.it, a proposito dei debiti prodotti dal nostro calcio, evidenzia come in realtà lo scenario sia ben più delicato nel panorama nazionale. Se da un lato il Catania registra un passivo di oltre 15 milioni di euro, dall’altro si verificano condizioni ancor più gravi. Addirittura in Serie A l’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2020 varia da 23,5 milioni di euro (10° posto) a 385,14 milioni. Anche in B ci sono alcuni club che non scherzano affatto. Tra questi il Monza di Berlusconi, il Brescia di Cellino e la Reggina, con debiti vicini ai 10 milioni di euro.

Tra le società più indebitate della massima categoria figurano il Bologna di Joey Saputo (-23,5 milioni), l’Udinese della famiglia Pozzo (-37,7 milioni), il Genoa di Enrico Preziosi (-41,7 milioni), il Sassuolo facente capo a Mapei S.p.A. (-46,8 milioni), la Lazio di Claudio Lotito (-49,2 milioni), la Sampdoria del vulcanico produttore cinematografico Massimo Ferrero (-52,3 milioni) ed il Milan del fondo Elliot (-103,9 milioni). Anche la proprietà cinese dell’Inter è in difficoltà (-244,4 milioni), la Roma è piena di debiti e Dan Friedkin dovrà trovare nuovi investitori in grado di immettere capitali freschi nelle casse del club (-299,7 milioni). La Juventus, infine, è al primo posto delle squadre di calcio più indebitate d’Italia (-385,14 milioni).

