EX ROSSAZZURRI – Baiocco: “27 maggio 2007, col Chievo la madre di tutte le partite che io abbia mai giocato”

Riportiamo il messaggio social di un anno fa, firmato Davide Baiocco. L’ex centrocampista del Catania ricordò in questi termini la storica salvezza rossazzurra risalente al 27 maggio 2007 contro il Chievo Verona allo stadio “Renato Dall’Ara”:

“Ore 17:00. Il triplice fischio che porterò più impresso sulla mia pelle, nella finale che ricordo ancora come la madre di tutte le partite che io abbia mai giocato. Volevamo ardentemente che quel pomeriggio di Bologna diventasse parte della storia. Della nostra storia, della storia del Catania, di Catania e di tutti noi. L’abbiamo voluto e l’abbiamo ottenuto. Contro le mille difficoltà che mai dimenticherò, oltrepassando l’inferno per arrivare ad una gioia che oggi forse non ha eguali. Ricordo quel 27 maggio come se fosse oggi e sarò per sempre grato ai colori rossazzurri per avermi fatto vivere delle emozioni che ancor oggi danno la forza di perseguire qualsiasi obiettivo futuro”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***