EX ROSSAZZURRI: Biondi, prime apparizioni in B centrando la salvezza

12 presenze complessive vestendo la maglia del Pordenone, in Serie B. Salto di categoria effettuato nella sessione invernale del calciomercato per Kevin Biondi. Il catanese classe 1999, tra i ragazzi più promettenti cresciuto nelle giovanili del Catania, ha iniziato a calcare i campi cadetti giocando spesso a centrocampo o ricoprendo il ruolo di trequartista (raramente esterno offensivo).

Sotto la gestione di Attilio Tesser è stato più volte chiamato in causa, un pò meno quando Maurizio Domizzi ha preso il posto del tecnico veneto in panchina. In tutti i casi Biondi è un profilo su cui il Pordenone punta convintamente, non a caso la società neroverde ha fatto firmare al ragazzo un contratto con scadenza a giugno 2025. L’ex Catania, intanto ha centrato il primo obiettivo: giocare in B e contribuire alla salvezza del Pordenone. Le prossime stagioni saranno determinanti per continuare a dimostrare di essere pronto a misurarsi in palcoscenici superiori alla Lega Pro.

