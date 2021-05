EX ROSSAZZURRI: ennesimo trionfo per Simeone a Madrid. E’ Campione di Spagna

Per la seconda volta nelle vesti di allenatore, l’ex rossazzurro Diego Pablo Simeone si aggiudica la Liga spagnola, concludendo la stagione davanti al Real. Atletico Madrid campione di Spagna in virtù del successo per 2-1 ottenuto in trasferta al cospetto del Valladolid, condannando l’avversario alla retrocessione. Vittoria in rimonta, ribaltando il risultato nel corso della ripresa grazie alle reti di Correa e Suarez. Carriera sempre più prestigiosa e vincente per il ‘Cholo’ che, da tecnico del club madrileno, si è aggiudicato anche una Copa del Rey, una Supercoppa di Spagna, due edizioni della Supercoppa europa vincendo, inoltre, in due occasioni l’Europa League.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***