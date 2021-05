EX ROSSAZZURRI IN GOL: Serie C, Bortolussi capocannoniere. Da Nunzella ad Antenucci, tanti marcatori nel girone C

In occasione delle partite disputate nel 38/o turno di campionato in Serie C, ben sette ex calciatori del Catania sono entrati nel tabellino dei marcatori.

Nel girone B, Mattia Bortolussi ha contribuito al successo del Cesena (3-1) sull’Arezzo mettendo a segno il suo 16/o gol in campionato che vale il titolo di capocannoniere. Per il resto, tanti protagonisti nel raggruppamento meridionale. C’è anche la firma di Desiderio Garufo nel 2-2 del Catanzaro contro il Monopoli. A Bari, Mirco Antenucci fissa il 2-1 al cospetto del Bisceglie. Prima marcatura stagionale per Giuseppe Carriero con la maglia dell’Avellino, ma non basta per vincere il derby esterno con la Cavese (1-1). Alessio Curcio ha il merito di sbloccare l’incontro col Catania allo “Zaccheria” (2-2) salendo a quota 13 reti, invece Francesco Bombagi mette in cassaforte i tre punti a Teramo (2-0 inflitto alla Viterbese). Del terzino sinistro Leonardo Nunzella, infine, l’unica realizzazione in favore della Virtus Francavilla contro il Palermo (1-3).

