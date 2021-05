EX ROSSAZZURRI – Lucarelli (all. Ternana): “Noi, Catania e Juve Stabia i più in forma. Continuiamo ad onorare il campionato”

L’ex allenatore del Catania Cristiano Lucarelli assicura che la Ternana continuerà ad onorare il campionato, in vista del confronto con la Juve Stabia. Ecco quanto evidenziato da ternananews.it:

“Veniamo da 6 vittorie consecutive. Abbiamo vinto il campionato un mese fa e abbiamo continuato a fare quello che abbiamo sempre fatto. Sulla professionalità nostra non c’è nulla da dire. Abbiamo ancora qualcosa da chiedere in termini di numeri a questo campionato sia a livello di singoli che di squadra. Abbiamo la necessità d’iniziare a preparare la Serie B e queste ultime tre partite ci chiariranno ulteriormente le idee su quello che andremo a fare. Ci sono tutte le premesse per continuare ad onorare il campionato. La Juve Stabia, il Catania e la Ternana dal punto di vista dei risultati sono le squadre più in forma del campionato. Affronteremo una squadra tosta, quando riparte ha una gamba che può far male. Ovviamente non sarà una gara semplice”.

