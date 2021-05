EX ROSSAZZURRI – Lucarelli: “Scelta voluta fare la gavetta. A Catania non andai in B solo per sfortuna”

Ai microfoni di fanpage.it, l’allenatore della Ternana Cristiano Lucarelli ripercorre i risultati degli ultimi anni in panchina: “Quando ho avuto squadre con valori, tipo il Catania nel 2017-2018, sono arrivato vicinissimo alla B con un secondo posto dietro al Lecce e una semifinale play-off persa col Siena solo per grande sfortuna. L’unico passaggio a vuoto forse è stato Livorno ma lì forse sarebbe stato meglio evitare perché per me è una questione legata troppo al cuore. Venni scelto per fare il parafulmine: per me fu come quando un medico deve operare il proprio figlio. Io ho volutamente scelto di fare la gavetta e di prendermi situazioni non semplici e gatte da pelare non indifferenti. Ci sono società in cui ho lavorato, tipo Messina o Viareggio, che dopo sono fallite e in qualche caso non abbiamo nemmeno avuto ciò che ci spettava. Anche Catania, ad esempio, ha ancora dei problemi economici da risolvere”.

