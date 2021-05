EX ROSSAZZURRI: Piovanello sorride, obiettivo raggiunto con l’Imolese

Missione compiuta. L’ex attaccante del Catania Enrico Piovanello festeggia l’obiettivo salvezza con l’Imolese, dopo avere lasciato la Sicilia a gennaio. Il risultato finale di 1-1 è sufficiente ai fini della permanenza in Lega Pro nel playout di ritorno disputato con il Fano di Alessio Tacchinardi. Romagnoli avanti all’82’ con il colpo di testa vincente di Masala ma ridotti in dieci due minuti dopo per l’espulsione di Torrasi. Il Fano ne approfitta e trova l’immediato pareggio con Montero. Brividi nel finale ma l’Imolese riesce, in qualche modo, a difendere il prezioso pari. Terminata la stagione, Piovanello farà rientro alla base (Padova proprietario del cartellino, ndr) avendo realizzato 2 gol in 16 presenze con l’Imolese e 9 apparizioni in rossazzurro senza reti all’attivo.

