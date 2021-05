EX ROSSAZZURRI: Raffaele scalpita per ripartire

E’ stata molto forte la delusione per non avere proseguito il percorso sulla panchina rossazzurra. Mister Giuseppe Raffaele, quando la scorsa estate ricevette la chiamata del Direttore Maurizio Pellegrino, mise subito il Catania in cima alle preferenze. Per lui, tifosissimo dell’Elefante, si era concretizzato il sogno di allenare la formazione etnea. Dopo i buoni risultati ottenuti a Potenza, Catania rappresentava un ulteriore salto di qualità. Nonostante la serie di alti e bassi, sembrava che Raffaele potesse continuare l’avventura sotto il vulcano ma, ad un certo punto, la squadra ha dato segnali poco incoraggianti. Pagando soprattutto l’inattesa sconfitta casalinga nel derby.

Le difficoltà incontrate nel girone di ritorno, culminate con il brutto ko di Torre del Greco, hanno indotto la dirigenza ad esonerare Raffaele, sostituendolo con Francesco Baldini, nome suggerito da Joe Tacopina. L’allenatore di Barcellona Pozzo di Gotto ha dovuto prendere atto della decisione societaria, lasciando Catania a malincuore ma con professionalità ed in silenzio. Adesso cerca nuova sistemazione, non vede l’ora di ripartire attendendo la chiamata giusta in Serie C e facendo tesoro dell’esperienza catanese acquisita.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***