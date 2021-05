FUTURO CATANIA: la Sigi si muove, Ferraù e Nicolosi in cerca di fatti concreti

Fornire ossigeno al Calcio Catania. Questo il focus principale della missione milanese di Giovanni Ferraù, presidente Sigi. L’avvocato avrà delle importanti interlocuzioni, probabilmente anche con i rappresentanti del fondo inglese che ha manifestato interesse per la società rossazzurra. I dialoghi, nel frattempo, su impulso dell’azionista di maggioranza Gaetano Nicolosi proseguono anche con un gruppo maltese che avrebbe già effettuato uno scambio di documenti a Torre del Grifo.

Sia Nicolosi che Ferraù sono particolarmente attivi in questi giorni. Contatti si sono registrati, inoltre, con esponenti dell’imprenditoria locale ma la parola d’ordine in questi giorni è una sola: concretezza. Le chiacchiere servono a poco. Al momento, comunque, per un discorso legato alle tempistiche molto strette, piuttosto che cedere quote del Calcio Catania l’obiettivo realisticamente più raggiungibile è quello di reperire liquidità da immettere in Sigi per garantire l’iscrizione al prossimo campionato e salvare la matricola. La SpA etnea, da sola, non può farlo. Fondamentale, quindi, attraverso l’ausilio di sponsor e altri soggetti imprenditoriali immettere denaro nelle casse del Catania per intanto dare una mano alla Sigi nell’affrontare le imminenti scadenze.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***