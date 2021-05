GIOVANILI CATANIA – PRIMAVERA: la soddisfazione di Marchese, l’emozione di Aquino

A commento della vittoriosa prestazione offerta contro il Monopoli, ai microfoni del sito ufficiale l’allenatore del Catania Primavera Giovanni Marchese esprime tutta la propria soddisfazione: “Sono molto contento della prestazione di tutti i ragazzi, danno davvero l’anima per questa maglia e stanno crescendo anche sul piano dell’interpretazione della partita. Complimenti a chi gioca, a chi subentra e in generale a tutti quelli che fanno parte di questo gruppo così coeso: c’è un notevole senso d’appartenenza ed è molto bello, vederli lavorare con entusiasmo. Dobbiamo sempre individuare un margine di miglioramento: considerando quanto è stato prodotto, potevamo sfruttare meglio le occasioni create e chiuderla prima”.

Queste, invece, le parole di Federico Aquino, salito a quota tre gol stagionali: “Sono arrivato qui ormai dieci anni fa ed è già un privilegio, una conquista e uno stimolo, questa lunga permanenza in un settore giovanile così prestigioso. Nulla è scontato, nel calcio. Non potrei mai dimenticare il primo giorno con questa maglia sulla pelle. Per me, da catanese, la cosa più bella è vestire i colori della mia città. È un grande onore ed è una meravigliosa emozione, ogni volta. Il mio primo allenatore è stato Marco D’Amico, lo conoscete bene: un grande mister e una grande persona. Segnare è sempre bellissimo e anche oggi mi ha regalato felicità, soprattutto perché il gol è servito a conquistare una vittoria importantissima, che ci ha dato la conferma di essere una grande squadra. Possiamo lottare fino alla fine per il nostro obiettivo. Negli ultimi tempi ho giocato poco a causa di alcuni problemi fisici e quindi non ho vissuto un bel periodo ma sono stato capace di superarlo e ringrazio la mia famiglia, i miei compagni che mi hanno sempre sostenuto, mister Marchese e la società. Vorrei riuscire un giorno ad avverare il mio sogno, quello che ogni ragazzino custodisce fin da bambino: esordire con la squadra della propria città. Farò di tutto, per realizzarlo. E dico sempre e solo forza Catania”.

