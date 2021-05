GUERINI: “Un plauso ai giovani. E’ il Catania che lavora e cresce”

Nota stampa Calcio Catania

Dalla splendida vittoria nel derby ottenuta sabato dalla Primavera al sofferto ma fondamentale successo dell’Under 17, le giovanili rossazzurre hanno regalato al nostro club ulteriori soddisfazioni; con il largo successo conquistato ieri pomeriggio dalla squadra femminile, che ha concluso così al primo posto la sua corsa nel girone A qualificandosi per il triangolare che consentirà alla vincente di accedere alla finale promozione, è giunta infine la classica “ciliegina sulla torta” del weekend. Il responsabile dell’area tecnica Vincenzo Guerini osserva:

“Mi sembra doveroso sottolineare la qualità del lavoro svolto in campo da tutte e da tutti ma anche da chi gestisce, coordina e propizia la crescita individuale e il costante miglioramento delle nostre formazioni giovanili e della squadra femminile. I dirigenti Mario Marino e Massimiliano Borbone indirizzano l’attività quotidiana curando minuziosamente i dettagli tecnici, formativi e organizzativi. Al di là dei risultati, fin qui lusinghieri, sta emergendo chiaramente la bontà del metodo, elemento cardine nell’idea del direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino. Vorrei inoltre sottolineare la competenza e l’abnegazione degli allenatori e dei vari staff impegnati nella valorizzazione dei talenti, in un contesto difficile: l’intero settore giovanile del Catania è stato ridefinito in tempi ristretti, all’inizio della stagione, e poi si è reso necessario un grande sforzo anche nel corso di un’annata caratterizzata dalle lunghe sospensioni imposte dal Covid, nel corso delle quali non è stato semplice mantenere ad alti livelli l’attenzione e la motivazione dei ragazzi. Organizzazione e professionalità meritano un elogio, così come va certamente riservato un plauso ai giovani: è il Catania che lavora e cresce”.

