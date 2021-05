LA SICILIA – Mazza (ex D.S. etneo): “Catania, è cominciato tutto grazie al successo di Gangi…”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Sono trascorsi 21 anni dalla storica vittoria di Gangi per 3-0. Nei giorni scorsi ne ha parlato ai nostri microfoni il bomber rossazzurro di allora, Beppe Mosca. L’ex Direttore Sportivo del Catania Franco Mazza, invece, attraverso il quotidiano La Sicilia ricorda “una partita difficile da gestire in avvio con un condottiero come Busetta e Massimino l’unico a crederci con la sua passione. Poi la grande festa in piazza Europa e tra i tifosi di San Cristoforo”. Un successo che permise al Catania di tornare nel calcio professionistico. “I ricordi di Gangi – ha proseguito Mazza – meritano un capitolo intero, spero solo che la società possa rilanciarsi. Se non avessimo vinto quella partita, forse il Catania non avrebbe vissuto gli anni gloriosi che fu capace di scrivere successivamente”.

