LA SICILIA – Pellegrino: “Sarebbe giusto che al Catania restituissero i due punti…”

Il Responsabile dell’Area Sportiva del Catania Maurizio Pellegrino dopo il 2-2 maturato contro il Foggia allo stadio “Pino Zaccheria”:

“Sarebbe giusto che al Catania restituissero i due punti di penalità che fanno (non proprio bella) mostra da mesi. Il gruppo ha meritato sul campo una posizione differente del sesto posto. Commento solo i fatti della mia squadra, non chiedetemi altro. In Puglia abbiamo rimontato due gol dopo qualche errore, ma prendo per buona la reazione di un gruppo che è stato ancora una volta ridisegnato in campo per via delle numerose assenze. Stagione regolare soddisfacente. Abbiamo sempre lottato a testa alta contro, questo particolare mi fa restare più che mai fiducioso per il prosieguo”.

