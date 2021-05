LA SICILIA – Pellegrino: “Quinti posto conquistato sul campo. Siamo il Catania, siamo abituati a lottare”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Le parole del Responsabile dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino dopo la decisione del Collegio di Garanzia di respingere il ricorso presentato dal Catania:

“Siamo il Catania, siamo abituati a lottare anche quando ci tolgono quello che abbiamo conquistato sul campo, la quinta posizione in classifica. Continueremo a lottare a testa alta, con dignità, cercando di dare sempre il massimo. Questa è la nostra identità. Il tecnico e i calciatori sono un gruppo unito, solido, saranno loro a rispondere sul campo. Non dobbiamo pensare ad altro se non alla volontà di crederci sempre. Proprio in questi momenti mi piacerebbe vedere tutti stare dalla stessa parte”.

