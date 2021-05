LA SICILIA – Riallacciato il dialogo con Tacopina, Manneh verso l’addio

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Consentire l’ingresso in società di nuovi soci funzionali alla causa rossazzurra. Questo l’obiettivo di Sigi. Il dialogo riallacciato con Tacopina dovrebbe portare, in tempi brevi però, a una conclusione che possa servire a dare respiro alle casse rossazzurre. Il mercato è già in corso. Se il Catania, come auspicato da Pellegrino, vuole costruire un organico da primato, deve bloccare i possibili rinforzi adesso. Non domani. Intanto Kalifa Manneh è praticamente passato alla Salernitana, in Campania la considerano un’operazione già conclusa. Dovrebbe firmare un biennale, magari poi sarà ceduto in prestito in B (Pordenone?).

