LA SICILIA – Sotera (Inter): “Guerini e Pellegrino, lavoro encomiabile. Tifo per i rossazzurri”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Ex dirigente del Paternò, il catanese Francesco Sotera da sette anni lavora nello scouting internazionale dell’Inter Campione d’Italia. Da calciatore ha vissuto anni importanti alla Roma, da dirigente ha lavorato con Pasquale Marino anche a Udine. Segue il Catania, naturalmente. “Tifo per i rossazzurri – dice – Sogno che possano tornare in A per una questione di orgoglio, storia. Per i tifosi. Ho amici che soffrono e anche se non hanno i soldi per comprare il pane, allo stadio il biglietto lo acquistano puntualmente. Una passione che a parole non si può raccontare. Pellegrino e Guerini hanno fatto un lavoro encomiabile nonostante le carenze economiche. Spero possano restare per continuare un ciclo che deve decollare”.

