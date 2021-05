LE MURA: “Restyling stadio fattore cruciale”

Nota stampa Calcio Catania

Considerato il prospetto degli interventi strutturali che renderanno più moderno e funzionale lo stadio “Angelo Massimino”, alla luce della nota diramata oggi dall’ufficio stampa del Comune di Catania, l’amministratore unico Nico Le Mura sottolinea l’importanza strategica dell’opera annunciata dal sindaco Salvo Pogliese e dall’assessore allo sport Sergio Parisi: “Il restyling dello stadio ci consentirà anzitutto di riservare ai tifosi rossazzurri un’accoglienza migliore, considerando in particolare i nuovi seggiolini, i miglioramenti previsti per le tribune, la riqualificazione dei servizi igienici e il moderno tabellone luminoso. Per i calciatori e i tecnici, inoltre, saranno certamente importanti le novità relative al manto erboso e agli spogliatoi. Per i giornalisti e gli operatori televisivi, ancora, una nuova sala stampa è semplicemente fondamentale. Tutti gli altri interventi descritti, infine, lasciano prevedere un impianto complessivamente più moderno, funzionale ed esteticamente al passo con i tempi, tale quindi da poter rappresentare un vantaggio per la società, che disporrà così di un’ottima base per lo sviluppo di nuovi progetti mirati al coinvolgimento del pubblico in occasione dell’evento sportivo. Ringraziamo l’amministrazione comunale per aver individuato l’opportunità di dotare il Calcio Catania di un ulteriore strumento di crescita e ci auguriamo che i tempi di avvio e completamento dei lavori siano in linea con le nostre esigenze, predisponendoci in tal senso a garantire massima collaborazione”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***