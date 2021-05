LO MONACO – CATANIA: accordo conciliativo o sarà ancora scontro?

Nei giorni scorsi il Catania ha ottenuto dal Tribunale di Catania il sequestro conservativo per 700 mila euro, nei confronti dell’ex Amministratore Delegato Pietro Lo Monaco. Una notizia positiva per Sigi, ma lo scontro legale con il dirigente di Torre Annunziata non si esaurisce qui. Lo Monaco, infatti, sostiene di vantare crediti nei confronti del Calcio Catania per circa 1.4 milioni. Emerge, tuttavia, anche la possibilità che si trovi un accordo conciliativo tra le parti con un pò di buon senso per evitare un ulteriore intervento del Tribunale.

