DA MAZZARANI A DI GRAZIA: gli ex rossazzurri retrocessi in Serie D

Conclusa la stagione regolare, è tempo di verdetti. Relativamente al campionato di Serie C, la stagione fallimentare di una nobile decaduta, il Livorno, termina come peggio non potrebbe: amaranto retrocessi in D. Il clima di profonda incertezza societaria ha reso tutto più difficile, nel contesto di un campionato in cui non è mai esistita la parola programmazione. Gli ex rossazzurri Andrea Mazzarani, Edoardo Blondett e Tino Parisi non riescono dunque ad evitare la retrocessione del Livorno.

A proposito di ex Catania retrocessi, il centrocampista Cristian Caccetta e il difensore Eros Pellegrini fanno altrettanto con la Lucchese. In relazione al raggruppamento B, doppia amarezza vestendo la maglia dell’Arezzo per i catanesi Samuele Bonaccorsi e Andrea Di Grazia, ma il cartellino di quest’ultimo appartiene al Pescara. Infine, nel gruppo C retrocede la Cavese di Federico Scoppa, Elio Calderini e Alessandro Gatto. Il terzo è ancora un giocatore di proprietà del Catania, rientrerà alla base in attesa di conoscere il proprio futuro.

