MERCATO: accostato al Catania, Modesto piace anche in Serie A

Alla guida della Pro Vercelli, Francesco Modesto sta vivendo forse il momento più significativo da allenatore tra i professionisti. La speranza dei piemontesi è quella di proseguire il percorso vincente nei playoff. Intanto però non mancano i club che apprezzano il lavoro sin qui svolto da Modesto. Radio mercato lo ha accostato anche al Catania le scorse settimane, secondo tuttomercatoweb.com però si registra soprattutto il pressing di una società di Serie A, lo Spezia, in caso di addio di Vincenzo Italiano. Rumors, inoltre, sul Crotone reduce dalla retrocessione in B. In questo caso si tratterebbe della squadra della sua città, con la quale Modesto ha anche giocato ricoprendo il ruolo di laterale sinistro anni fa.

