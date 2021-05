MERCATO: capitan Silvestri ha manifestato la volontà di rimanere

Una quindicina di giorni fa il difensore del Catania Tommaso Silvestri si espresse in questi termini, ai microfoni di Futura Production, in merito alla sua eventuale permanenza sotto il vulcano. “Se ho voglia di ripartire da qui? Discorso talmente facile perchè è impossibile per un calciatore non avere voglia di ripartire da una piazza come Catania – disse – Rappresenta l’auspicio massimo. Mi auguro siano state gettate le basi per fare qualcosa d’importante già dal prossimo anno”. Si ribadisce in questa sede la volontà del capitano di vestire ancora la maglia del Catania. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2023 ed ha vissuto tre stagioni finora in casacca rossazzurra con oltre 100 apparizioni.

