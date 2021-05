MERCATO: Catania tra sicuri partenti e contratti in scadenza

Mentre tiene banco il futuro societario, sono giorni di attesa anche per i calciatori che, intanto, a breve riceveranno regolarmente l’accredito degli stipendi. Alcuni componenti della rosa sono già certi di lasciare il Catania, essendo stati contrattualizzati sulla base del prestito secco. Riferimento che va ai vari Michele Volpe (Frosinone), Matteo Di Piazza (Catanzaro), Alessandro Confente (Chievo Verona), Francesco Golfo (Juve Stabia) e Antonio Santurro (Bologna).

A norma di regolamento, tutti i giocatori citati faranno rientro alla base (ad eccezione di Santurro che si svincolerà). Il Catania, però, se lo volesse potrebbe decidere d’intavolare una nuova trattativa con i rispettivi club di appartenenza per discutere di un loro eventuale ritorno in Sicilia. Situazione incerta per Denis Tonucci, in prestito dalla Juve Stabia ma il Catania vanta un’opzione per il riscatto del cartellino. Capitolo a parte per Nana Welbeck, Kalifa Manneh, Mariano Izco, Miguel Martinez e Agapios Vrikkis, tutti in scadenza a giugno come anche mister Francesco Baldini.

