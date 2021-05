MERCATO: niente Catania, Modesto verso Crotone. Baldini attende

Accostato in più di un’occasione al Catania, Francesco Modesto non sarà il prossimo allenatore rossazzurro. Reduce da un’esperienza molto positiva sulla panchina della Pro Vercelli, Modesto ha attirato le sirene di club anche di categorie superiori come Spezia, Hellas Verona e Crotone. Crotonese di nascita, alla fine Modesto – a meno di sorprese – verrà ufficializzato proprio dalla società calabrese, retrocessa in Serie B. Importate salto di qualità per l’ex tecnico del Rende, dunque. Catania che, invece, sembra orientato a proseguire il rapporto con Francesco Baldini. Il mister è in scadenza di contratto a giugno e attende gli sviluppi societari nelle prossime settimane. Dal canto suo, in presenza di un progetto allettante, sarebbe disponibile a ripartire da Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***