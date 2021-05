MERCATO: rossazzurri in scadenza, club fiutano occasione

Situazione societaria non ancora definita in casa Catania e, di conseguenza, il mercato rossazzurro è bloccato in vista della prossima stagione. Da tempo si parla del rinnovo di alcuni contratti in scadenza. Nello specifico quelli di Miguel Martinez, Nana Welbeck e Kalifa Manneh. La dirigenza ha sempre considerati vicini alla conclusione gli accordi con il portiere spagnolo ed il centrocampista italo-ghanese, ritenendo invece un pò più difficile trovare una soluzione per il gambiano, corteggiato dalla Salernitana ma non solo. Ad oggi, però, nessuna novità ed i rispettivi contratti scadranno tra un mese. Varie società di Serie B e C sono alla finestra, fiutando l’occasione di assicurarsi i calciatori a costo zero.

