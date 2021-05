PANTANELLI: archiviata una stagione proficua come preparatore dei portieri rossazzurri

Punto di riferimento all’interno dello staff tecnico del Catania 2020-21, Armando Pantanelli ha ricoperto con cura e dedizione l’incarico di preparatore dei portieri della prima squadra. Il portiere dell’ultima promozione in A dell’Elefante la scorsa estate ha raccolto il testimone da un altro ex guardiapali rossazzurro, Marco Onorati, per anni allenatore degli estremi difensori che si sono avvicendati tra i legni della porta del Catania.

Ritiratosi dal calcio giocato al termine della stagione 2010-11 (ultima squadra l’Arzachena in Serie D), nel 2013 diventa Allenatore Professionista di 1ª categoria – UEFA Pro. Il primo incarico è al Formigine, in Serie D, dove viene esonerato dopo tre partite a causa di dissapori con la dirigenza. Successivamente, al ruolo di imprenditore attivo nel ramo della ristorazione affianca quello di responsabile dei portieri della società Katane Soccer. Nell’agosto 2020 arriva la tanto attesa chiamata del Catania per entrare nello staff tecnico guidato da Giuseppe Raffaele prima e Francesco Baldini poi.

Nella stagione in cui la compagine etnea non ha avuto gerarchie prestabilite in porta, il lavoro di Armando Pantanelli è stato improntato sull’affinare i fondamentali tecnici del ruolo ma soprattutto sul plasmare meglio la psicologia del portiere. Mettersi in gioco in un ruolo già di per sé complesso e per di più in una piazza esigente come quella etnea richiede spessore tecnico e caratteriale e chi meglio di chi ha giocato e vinto a Catania possiede l’imprinting giusto per allenare i portieri bardati di rossazzurro. Una figura da cui ripartire per costruire – si spera – il Catania che verrà.

